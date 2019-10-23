НБА. "Торонто" обыграл "Нью-Орлеан", Ванвлит и Сиакам на двоих набрали 68 очков

В первом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто Рэпторс" на домашней площадке в овертайме обыграл команду "Нью-Орлеан Пеликанс" со счетом 130:122 (27:30, 29:31, 32:25, 29:31, 13:5).

У победителей встречи самыми результативными стали Фред Ванвлит и Паскаль Сиакам, набравшие по 34 очка, Кайл Лаури записал на свой счет 22 очка, а у гостей больше всех набрали Брэндон Ингрэм (22 очка), Джей Джей Редик (16), Джош Хар (15 + 10 подборов) и Николо Мелли (14).

В параллельной игре "Лос-Анджелес Клипперс" переиграл "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 112:102.