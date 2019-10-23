Бывший украинский министр предстанет перед российским судом за нападение на посольство

Главное Следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского. Его обвиняют в нападении на посольство России в Киеве в июне 2014 года, за что предусмотрена ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы.

14 июня 2014 года в Киеве активисты украинских националистических организаций забросали административное здание российского посольства камнями и даже пытались его поджечь. Также нападавшие повредили топорами, палками и ломами дипломатические автомобили. Прибывший на место Николай Рудьковский присоединился к радикалам. Имущественный ущерб оценили в 14 миллионов рублей, напоминает "Россия 24".

На сайте СК РФ сообщается, что целью нападавших было осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами.

Рудьковский был объявлен в международный розыск и в 2018 году задержан в аэропорту Внуково при пересечении границы Российской Федерации. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело Рудьковского выделено в отдельное производство и направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.