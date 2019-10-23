Новые тарифы на проезд в общественном транспорте в Омске: подорожания не будет

Новые тарифы на проезд могут появиться в общественном транспорте Омска. Перевозчики уже направили соответствующие документы в РЭК, сообщает ГТРК "Иртыш".

Правда, горожан грядущее повышение тарифов коснуться не должно. Как заверили в мэрии, билеты на поездку в троллейбусах, автобусах и трамваях не подорожают. В том случае, если вырастет себестоимость проезда, автоматически увеличится и компенсация из муниципального бюджета. Это значит, что ждать увеличения цены на билет не надо, рассказали в горадминистрации.

Так что цена останется прежней, а вот расходы бюджета города увеличатся. Естественно, все это произойдет, если Региональная энергетическая комиссия согласится с предложением перевозчиков.