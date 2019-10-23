Москва первой в мире снизила интервал движения поездов метро до 90 секунд

Москва — первый город в мире с интервалом движения поездов метро в 90 секунд, а строительство метро в пересчете на одного перевезенного пассажира является самым экономически выгодным.

Об этом в ходе заседания комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию общественность проинформировал заместитель мэра столицы России по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



"Мы пока единственные в мире, кто ездит с интервалом 90 секунд. Такого показателя нет ни в одном городе мира. Строительство метро в пересчете в деньгах действительно самое дорогое. Но в пересчете на одного перевезенного пассажира строительство метро является самым экономически выгодным", — сказал Хуснуллин.



Он добавил, что метро провозит 40 тысяч человек в час.



Заммэра отметил также, что сокращение времени пассажира в пути на одну минуту приносит городу большие деньги.



"Мы определили основные приоритеты: первое — это транспорт в шаговой доступности. Мы посчитали, что если сократить время в пути на одну минуту, то человек в год полностью выделит на себя одни сутки, а для экономики города — это 20 миллиардов рублей", — отметил Хуснуллин.



По его словам, вопрос создания максимального количества удобных транспортных связей стал вопросом номер один для городских властей.



"Мы в прямом смысле слова стали бороться за каждую минуту сокращения времени в пути", — подчеркнул заместитель московского градоначальника.

По его информации сократить время в пути поможет программа строительства транспортно-пересадочных узлов.



"Город считается хорошо спланированным, если пешая доступность максимально высокая. Мы стали пересматривать наши подходы к градостроительной политике, чтобы максимально люди могли ездить на работу и отдыхать в пешей доступности", — пояснил чиновник.



В столице утверждена и реализуется программа развития подземки, благодаря которой к 2027 году 75 районов Москвы улучшат свой доступ к метро.