Российские и британские эксперты ведут сырьевой диалог в Петербурге

В Петербурге проходит III Российско-Британский сырьевой диалог. Представители научного и бизнес-сообществ двух стран обсудят перспективы сотрудничества в сферах энергетики, экологии и развития горнодобывающей отрасли. На международный форум съехались более 400 экспертов.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург" по данным английских коллег, на Васильевском острове сегодня работают порядка 100 британских компаний, а форумы подобные этому, лишь улучшают отношения между странами. главная тема диалога - кадровые вопросы в горнодобывающей отрасли. В настоящее время дефицит специалистов испытывают большинство стран. Недавняя трагедия под Красноярском, где в результате прорыва дамбы на золотом прииске погибли люди, тому подтверждение. Многие их обслуживающего персонала вообще не имели специального образования.

Трагедия под Красноярском дала участникам повод договориться о проведении подобного форума осенью в Лондоне. От нашей страны будет делигировано несколько сотен студентов профильных вузов и молодых ученых из разных регионов.