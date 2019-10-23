Суд продлил арест гендиректору и акционеру АО "Т-Платформы"

Басманным судом Москвы на три месяца продлен арест генеральному директору и акционеру АО "Т-Платформы" Всеволоду Опанасенко, арестованного по делу о поставках компьютеров в МВД, передает РИА Новости.

"Т-Платформы" разрабатывает компьютеры на базе российского процессора "Байкал-1". Компанией заключен договор с МВД, она поставила ведомству оборудование на сумму более 357 миллионов рублей. После этого следователи СКР возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями

По данным следствия, при заключении госконтракта Опанасенко решил получить преимущества, хотя поставляемое оборудование не соответствовало потребностям МВД — например, в компьютерах отсутствовали вентиляторы.