Виктор Гончаренко: футболисты ЦСКА полны решимости показать хороший футбол в Лиге Европы

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против венгерской команды "Ференцварош".

"Мы достаточно много матчей "Ференцвароша" посмотрели. Мы играли с "Лудогорцем", а они встречались еще в квалификации Лиги чемпионов. Имеем хорошее представление о тактике, вариантах изменения схемы, – приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА. – Знаем, что есть три украинских игрока, которые определяют центр поле. Исаэл достаточно хорошо смотрится. Много легионеров. Для них характерен контроль мяча, у них не так много длинных передач. Футбол будет отличаться от нашего, но это мы говорили и перед "Эспаньолом"

Учитывая два поражения, для нас они суперопределяющие. Надо понимать, что у нас не только отсутствуют очки, но и очень плохая разница голов. Но, думаю, у нас хорошее настроение. После сборных один матч надо потратить на то, чтобы вернуть связи и командную игру, мы это сделали. Полны решимости показать завтра хороший футбол".

Напомним, армейцы в рамках группового этапа Лиги Европы проиграли болгарскому "Лудогорцу" (1:5), уступили испанскому "Эспаньолу" (0:2) и занимают последнее место в группе G. Матч ЦСКА "Ференцварош" состоится в четверг, 24 октября, в Москве и начнется в 19:55 по местному времени.