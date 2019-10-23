Участники "Российско-британского сырьевого диалога" собрались в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге собрались участники "Российско-британского сырьевого диалога". В условиях охлаждения отношений между Москвой и Лондоном такой форум — возможность установить реальные деловые контакты между научным и бизнес-сообществами наших стран, обменяться мнениями и подискутировать на различные темы.

Петербург, Лондон, и теперь снова — Петербург. Чередуя столицы, "Российско-Британский сырьевой диалог" проходит третий год подряд. Несмотря на натянутость внешнеполитических отношений между государствами, партнерство в сфере минерально-сырьевого комплекса наращивается.

"На примере нашего диалога мы демонстрируем, что проблем в горном бизнесе не существует, существуют препятствия, которые нам мешают нормально интегрироваться. Мы за снятие этих проблем, мы за доверие, за сотрудничество, особенно в секторе образовательных услуг, направленных для подготовки кадров горно-добывающих компаний", — отметил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

Панельные дискуссии, лекции и презентации. Три дня на площадке горного университета ученые, чиновники и топ-менеджеры двух стран обсуждают совместные проекты и перспективы увеличения сырьевого товарооборота.

"Это прекрасная возможность высказать свое мнение о современных проблемах рынка. С другой стороны, выслушать точку зрения российских ученых и практиков. Это позволяет сделать собственные представления объективнее", — сказал президент совета управляющих Института IOM3 Мартин Кокс.

В числе тем дискуссий: инновации, энергосбережение, образование, развитие делового климата. На форуме подчеркивается российско-британское сотрудничество — чрезвычайно выгодно обеим сторонам.

"У нас стабильные отношения между двумя странами. Россия — является одним из главных экспортеров в сырьевом секторе в Великобританию. С другой стороны, Великобритания предоставляет высокотехнологичные ресурсы, позволяющие российским компаниям успешно развиваться", — заявил руководитель департамента международной торговли посольства Великобритани Тревор Льюис.

Минеральные ресурсы составляют почти 80 процентов того, что Великобритания импортирует из России. Делегаты форума предвкушают новые контракты. Грядущий Brexit может стать запускающим фактором.

"В условиях закрытия границ, любое взаимодействие с третьими странами, в данном случае с Россией позволяет рассчитывать на расширение какого-либо сотрудничества, замещения поставщиков и потребителей", — отметил помощник руководителя Администрации президента Кирилл Молодцов.

У молодых ученых на форуме — своя программа. В нулевой день сырьевого диалога состоялся конкурс бизнес-кейсов. Аспиранты и студенты России и Великобритании предлагали свои решения на те вызовы, которые стоят перед отраслью. Например, как обезопасить город от негативного экологического влияния бензоколонок. Работали — вместе, в смешанных командах.

На форуме анонсировали программу стажировок для молодых ученых и специалистов. Около ста человек из обеих стран получат возможность побывать на добывающих и перебалтывающих предприятиях России и Великобритании.

У делегатов "Российско-британского сырьевого диалога" полно идей, как развивать эту площадку. Например, предлагается создать деловой совет — для регулярных рабочих встреч представителей бизнес-сообщества. Другая идея — венчурный банк, чтобы поддерживать высоко рискованные проекты. Эти вопросы, вероятно, обсудят уже в Лондоне. В следующем году очередь британской столицы принимать этот форум.