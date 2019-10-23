Число погибших в Чили достигло 18

Не менее 18 человек погибли в ходе беспорядков, продолжающихся в Чили с прошлой недели.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал заместитель министра внутренних дел Родриго Убилья.

Он рассказал журналистам, что за последние сутки погибли трое человек, двое из них были задавлены автомобилем в городе Сан-Педро-де-ла-Пас, когда машина врезалась в толпу протестующих. Убилья отметил, что среди погибших есть ребенок.

Ранее сообщалось об 11 погибших.

Масштабные беспорядки, в ходе которые протестующие жгут транспорт и магазины, охватили Чили 14 октября, после того, как стало известно о планах властей страны повысить на 3,7% стоимость проезда в метро.

После массовых выступлений населения президент Чили Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение в нескольких городах и отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте.