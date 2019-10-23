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23 октября 201919:42 Гончарова Наталья

Мировая реакция на итоговый меморандум, заключенный Путиным и Эрдоганом

Мировая реакция на итоговый меморандум, заключенный Путиным и Эрдоганом

Победителем в сложившейся ситуации на сирийско-турецкой границе оказалась Москва. Об этом пишет французская пресса. Как в мире отреагировали на сочинский саммит и итоговый меморандум, которые накануне заключили президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган?

Шесть часов переговоров, 10 пунктов в меморандуме. А теперь и реакция во всех мировых СМИ. Ближневосточные издания в основном положительно оценили достигнутое соглашение. Как пишет "Аль-Джазира", Турции нужно было удовлетворить вопросы национальной безопасности и присутствие русских на приграничной территории вполне их устраивает. Приветствует соглашение и Тегеран. Исламская Республика поддержит любой шаг, который сохранит суверенитет и территориальную целостность Сирии. А Турецкое издание "Дэйли Сабах" называет соглашение превосходным. Не только для севера Сирии, который станет свободным от террористов – так называют курдов в Турции, но и для Российско-турецких отношений.

"Сегодняшнее соглашение между Турцией и Россией знаменует начало новой эры наших двусторонних отношений. Это великий день для цивилизованных наций, вступивших в борьбу с террористическими группировками. Территориальная целостность Сирии и ее политическое единство – это ключ к стабильному будущему региона", — пишет глава управления по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун.

Положительно отозвались и британцы. Так издание Independent открыто стороны диалога не хвалит, но отмечает, что российско-турецкий меморандум означает окончание вторжения Анкары на северные территории Сирии. А значит, и новых жертв конфликта – не будет.

Французские СМИ тем временем пишут, что победителем в сложившейся ситуации вышла Москва. Franceinfo сообщает, что от меморандума проиграют и курды, и Штаты. Тему российско-турецкого соглашения в ближайшее время обсудят Министры обороны НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг назвал принятый меморандум основой для политического решения в Сирии.

"За последние несколько дней мы видели то, что вселяет надежду. Потому что, похоже, можно двигаться в сторону политического урегулирования проблемы. Первый необходимый пункт — это прекращение огня. И я могу сказать, что значительно понизился уровень боевых действий и насилия", — заявил Столтенберг.

Ситуация в Сирии стала сегодня главной темой на пленарной сессии в Европарламенте. Спикеры неожиданно обрушились с критикой – сразу на всех, кроме себя самих.

"Ответ Евросоюза недостаточно сильный. Мы не можем просто стоять и смотреть, как вмешиваются в наши предписания. Например, Асад, Россия, Иран. На карту всегда ставится безопасность", — сказал депутат Европейского парламента от Голландии Малик Азмани.

"Турция политически еще дальше удаляется от Европейского Союза. И я считаю, что необходимо вновь поднять мартовскую тему об исключении Турции из НАТО", — сказал депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер.

Министерство иностранных дел Китая приветствовало итоги встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В Пекине надеются, что подписанный меморандум поможет избежать новых жертв конфликта на сирийско-турецкой границе.

"Мы не поддерживаем использование Турцией военной силы в Сирии и надеемся на соблюдение принципов политического урегулирования. В то же самое время мы готовы совместно со всеми странами, включая Турцию, воевать с терроризмом".

А вот американская пресса – принялась ругать Трампа за неразумную политику. По мнению агентства Bloomberg, президент сдает американские позиции на Ближнем Востоке и теряет лицо перед международными партнерами.

"Это сокращение присутствия разрушило связи США, поскольку ключевые партнеры Вашингтона почувствовали неуверенность в отношении того, какую роль он будет играть в будущем".

Со схожими обвинениями в адрес американского президента выступили и ABC News – причем подчеркнули, в этот раз переговоры вообще прошли без американского участия. Трамп, по их мнению, сдал территорию Сирии не только русским и туркам, но и — как ни удивительно – самим сирийцам. Вот и получается, пишут в американской прессе, что договорились о стабилизации ситуации в Сирии Россия и Турция, а Дональд Трамп остался не у дел.

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