54 страны, более 40 первых лиц: в Сочи проходит саммит "Россия-Африка"

В Сочи проходит беспрецедентный по своим масштабам саммит "Россия-Африка". Десять тысяч участников, более полусотни стран и четыре десятка глав государств и правительств.

В эти минуты начинается торжественный прием от имени президента России для участников форума. Саммит такого уровня и масштаба проходит в этом городе впервые. И чтобы принять такое число гостей, была необходима самая тщательная и серьезная подготовка. Ранее президент провел серию двусторонних встреч. Африка — один из наиболее быстро развивающихся регионов в мире, и перспективы сотрудничества — безграничны. И как отметил Владимир Путин, взаимный товарооборот в ближайшие 4-5 лет вполне может быть удвоен.

Кубанские казаки в аэропорту Сочи встречали премьеров, президентов и даже королей из таких далеких африканских стран, что если бы не форум они бы вряд ли не то что познакомились, но и узнали о существовании друг друга. Вот прибывает Мсвати третий — монарх королевства Эсватини, раньше страна называлась Свазиленд, до Мсвати третьего хлебом солью встретили более четырех десятков лидеров — представлен весь огромный континент.

Россия и Египет — сопредседатели саммита. Обе страны понимают, что нынешний уровень сотрудничества между Россией и африканскими странами крайне недостаточен.

"За 5 лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в 2 раза и превысил 20 миллиардов долларов. Ну, много или мало, вот коллега сказал, что это хорошая цифра. Я не могу с этим согласиться. Мне кажется, что это слишком мало. Ведь имейте в виду, уважаемые дамы и господа, из этих 20 миллиардов 7,7 миллиарда — это торговля наша с Египтом — это 40%. А в Африке очень много потенциальных наших партнеров, очень, с хорошими перспективами развития, с огромным потенциалом роста", — отметил президент России.

В зале внимательно слушали Путина. И изучали пример сотрудничества Москвы и Каира. Лидеры одинаково смотрят на решение многих, в том числе, геополитических проблем, так совпало, что даже галстуки в этот день были похожи.

В Египте в районе Суэцкого канала готовится к запуску российская промышленная зона — для обеих стран это инвестиции, рабочие места, к тому же товары ближе к рынку сбыта, а значит — дешевле.

"Имеем в виду вложить 190 миллионов долларов на развитие инфраструктуры и привлечь до 7 миллиардов долларов. Кстати говоря, совсем недавно был у наших общих друзей в Объединенных Арабских Эмиратах. Они очень заинтересовались этим нашим совместным проектом. И тоже будут думать на тему о том, как им вписаться в наши совместные планы по развитию в сфере промышленности", — отметил Путин.

"Очень надеемся, что Россия будет работать в Африке во всех областях, в том числе при финансировании проектов инфраструктуры на Африканском Континенте, в энергетической сфере, строительстве дорог", — сказал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

На форуме договорились, что Россия поставит в Египет 1300 вагонов и вообще реконструирует сеть железных дорог. Президент Ас-Сиси пригласил Владимира Путина и на закладку в Египте российской атомной электростанции. Мирным атомом из России интересуется и Эфиопия, рассказал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед по дороге на двустороннюю встречу с Путиным.

- Вы собираетесь строить российские АЭС?

- Мы это обсуждаем

- А что еще, какие сферы?

- Много всего, инвестиции, торговлю, трансфер технологий.

Путин поздравил премьера Эфиопии с получением в этом году Нобелевской премии мира за вклад в разрешение кровавого пограничного конфликта с Эритреей.

Вообще у российского президента сегодня марафон двусторонних встреч. За день переговоры с девятью лидерами. С президентом Намибии обсуждали сотрудничество в добыче урана. И не только.

"Весьма интересным является совместная разведка участков, потенциально богатых манадием, медью, золотом, другими минералами. Есть потенциальные интересные предложения в алмазо-бриллиантовом комплексе", — отметил Путин.

В это время представитель железных дорог Намибии как раз лично испытывал российские локомотивы на тренажере. Понравились и пейзажи за окном, и эргономика.

- Как вам?

- Отлично, впечатляет. Все понятно и удобно для машиниста.

С президентом Центральноафриканской республики говорили в первую очередь о ситуации с безопасностью в стране. Лидеры обсудили, как идет расследование убийства российских журналистов. Договорились, что он оно будет продолжено, чтобы установить виновных. Москва активно помогает ЦАР в борьбе с многочисленными группами боевиков.

"Перед Вами, как главой государства, стоят непростые задачи преодоления последствий затянувшегося военно-политического и социально-экономического кризиса. Со своей стороны будет делать все, для того чтобы поддержать Ваши усилия по стабилизации ситуации в стране", — сказал Путин.

"Вы вносите вклад в подготовку военных кадров для нашей армии. В этом году Россия передала партию вооружения. Мы попросили Министерство обороны России подготовить четырех пилотов для вертолетов", — сказал президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера.

Один из вертолетов — Ми-35 демонстрировали прямо возле площадки форума. Модернизированная версия машины, проверенной временем и условиями Африки.

Звездой экспозиции стал и истребитель МиГ-35.

Россия номер один по поставкам оружия в африканские страны южнее Сахары, но готова и поставлять гражданскую продукцию. О надежности российской техники на континенте знают еще с Советских времен. Чтобы и с перечислением средств было без всяких санкционных сюрпризов, глава ВТБ Андрей Костин выступил с инициативой развивать торговлю в рублях.

- Платежеспособность африканских стран больной вопрос раньше. Как сейчас с этим дело?

- На большей части Африки уже нет войн. И поэтому в Африке есть и газ, и нефть, и алмазы, и золото, и бокситы, и много других полезных ископаемых. Сегодня, конечно, есть, по крайней мере, источник погашения. Он виден и понятен.

Южноафриканской республика — еще и экономический партнер по БРИКС. Российский президент пригласил коллегу в Москву на День Победы. Приглашение установить партнерство с ЕврАзЭс от Путина получили региональные объединения стран такие как восточно-африканское сообщество.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить председателя этого сообщества президента Руанды господина Поля Агамэ с Днем рождения. Пожелаем ему всего самого доброго! Он отмечает День рождения в нашей тесной компании — компании друзей, но, к сожалению, в рабочей обстановке", — сказал Путин.

Владимир Путин также отдельно встретился с лидером Уганды — страна хочет покупать больше самолетов и танков и с президентов Конго — российские компании построят там нефтепровод. Африканские страны также хотят открыть для себя наши рынки и лучше узнать Россию. И уже есть прогресс — в кулуарах угощали краснодарским чаем, и теперь Кения, возможно, вместо поставок чая сосредоточиться на манго, авокадо и цветах.

Африка сегодня это тигр перед прыжком. Так говорят об экономическом положении многих стран этого континента сравнивая ситуацию с Китаем 90-х годов. Растет население, растет ВВП и средний класс и российским компаниям важно быть на этих рынках которые вот-вот совершат экономический рывок. Сам факт проведения такого масштабного саммита говорит о том, что Россия возвращается в Африку.