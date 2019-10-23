Полет в 11 тысяч километров: ракетоносцы РФ прибыли в ЮАР

Пара "Белых лебедей" за 13 часов преодолела более 11 тысяч километров. С дозаправкой прямо в воздухе. Пока в Сочи проходит саммит Россия-Африка, в ЮАР впервые приземлились российские ракетоносцы Ту-160.

Авиабаза Ватерклуф. Южно-Африканская республика. В безоблачном небе появляется силуэт "белого лебедя". Российский стратегический ракетоносец Ту-160. Ещё несколько секунд. И в сопровождении почетного эскорта истребителей ЮАР на посадку заходит "Василий Решетников". За ним "Иван Ярыгин". У каждого "лебедя" своё имя.

Скорость во время приземления гасят тормозные парашюты. С полосы бомбардировщики заруливают к местам стоянок.

Можно смело говорить, что этот визит стратегов войдёт в историю российской дальней авиации. "Лебеди" впервые приземляются в ЮАР, самой южной республике африканского континента. И впервые перелетают так далеко за экватор.

А вот кадры взлёта с аэродрома в России. Каспийское и Аравийское моря, Индийский океан. 13 часов и более 11 тысяч километров. Во время полёта экипажи бомбардировщиков провели дозаправку в воздухе.

На земле в ЮАР в буквальном смысле жаркий приём. На улице +30°. После докладу командующему лётчики рассказывают, как прошёл полет.

"Сложностей не было никаких техника и экипаж отработали штатно, согласно задаче", — рассказал Александр Хабаров, заместитель начальника дивизии Дальней авиации России.

ЮАР — самое развитое государство Африки. Партнёр России по БРИКС. Товарооборот между нашими странами растёт и в прошлом году составил почти миллиард долларов. Укрепляются и военно-технические связи.

Площадь Нельсона Манделы. Один из самых фешенебельных районов Йоханнесбурга или "Йози", как его называют местные. В прошлом году здесь проходил саммит БРИКС, а в этом встречают российские бомбардировщики. Ещё один показатель сотрудничества между Россией и ЮАР.

Это уже не первый визит ракетоносцев за пределы России. Самолёты, способные нести ядерное оружие на борту, приземлялись в Венесуэле и Индонезии. Цель полетов — исключительно мирная.

"Целью данного мероприятия является обмен опытом между летным составом двух стран, организация взаимодействия между министерствами обороны России и ЮАР", — сообщил Сергей Кобылаш, Герой России, командующий Дальней авиации РФ.

После перелёта ракетоносцы обслужат российские техники, которые прилетели в ЮАР на военно-транспортном Ан-124-100. В ближайшие дни "лебеди" вновь поднимутся в небо, чтобы облететь южное побережье африканского континента.