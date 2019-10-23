КХЛ. Рижское "Динамо" обыграло "Трактор"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился матчем в Риге. "Динамо" принимало челябинский "Трактор" и одержало победу 2:0.

На 23 минуте Лаурис Дарзиньш забросил первую шайбу в ворота уральцев. Закрепил успех Гинтс Мейя на 53 минуте. Вратарь рижан Александр Салак отбил 34 броска и сохранил ворота в неприкосновенности.

"Динамо" набрало 14 очков, но по-прежнему занимает последнее, 12 место в Западной конференции. У "Трактора" 20 очков и девятая позиция на Востоке.