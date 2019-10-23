На пожаре во Владивостоке погибли три человека

Три человека погибли при пожаре на территории Морского кладбища во Владивостоке.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в главном управлении МЧС по региону.

Сообщается, что возгорание произошло в двухэтажном здании 24 октября в 02.42 по местному времени (23 октября 20.25 по московскому). Площадь пожара составила пять квадратных метров. С огнем час боролись пожарные и две единицы спецтехники.

При разборе завалов были обнаружено три бездыханных тела.