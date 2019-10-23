По делу о хищении газа арестован еще один родственник Арашуковых

Ставропольским судом арестован Беслан Арашуков по делу об участии в организованной преступной группировке и растрате. Это кузен бывшего сенатора Рауфа Арашукова.

По словам защиты, следствие считает арестованного соучастником в хищении газа на 30 миллиардов рублей​​​. Кузен бывшего сенатора арестован до 22 декабря, хотя защитники просили избрать домашний арест.

Накануне был также задержан дядя бывшего сенатора — замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмед Коцба и восемь других лиц, причастных к хищениям. Сообщает РИА Новости.

Рауф Арашуков, 32-летний сенатор, был задержан в конце января прямо в зале заседаний Совета Федерации (в мае он был единогласно лишен сенаторских полномочий). Он обвиняется в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Позже был задержан его отец Рауль Арашуков, двоюродный брат Руслан Арашуков и другие фигуранты дела. Сам Арашуков не признает вину и считает дело "политическим заказом". Имущество и банковские счета фигурантов дела были арестованы. По уголовному делу масштабные обыски прошли в 22 российских городах.