Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже

В Москве в четверг суд рассмотрит ходатайство следствия ФСБ о продлении срока содержания под стражей Полу Уилану, обвиняемому в России в шпионаже, — гражданину США, Ирландии и Канады, а также поданному Великобритании.

Следствие просит продлить срок ареста Уилану до 29 декабря.

Во вторник Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, призывающую российские власти предоставить доказательства виновности Уилана или освободить его​​​.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года; его схватили во время шпионской акции.

Американское посольство в Москве и ранее призывало отпустить Уилана. В ответ на это МИД России призвал отпустить россиян, сидящих в американских тюрьмах по ложным обвинениям, включая Бута, Бутину и Ярошенко, напомнив, что Уилана поймали с поличным: на флешке, бывшей при нем в момент задержания, хранились сведения, составляющие гостайну. Сам Уилан не признает вины. По его словам, он приехал в Москву по приглашению на свадьбу.