Курды обвинили Турцию в использовании боеприпасов с фосфором

Курды обвинили власти Турции в применении во время военной операции на севере Сирии запрещенных боеприпасов, содержащих фосфор.

"Власти Турции совершали преступления против человечности. Применялся фосфор", — заявила Ильхам Ахмед. Она является председателем исполкома "Совета демократической Сирии" (политическое крыло вооруженной коалиции).

Она добавила, что турки вынудили 300 тысяч человек покинуть свои дома, 250 человек, большинство из которых дети, погибли, а 300 человек считаются пропавшими без вести.

Анкара остановила военную операцию, после того, как на переговорах в Сочи 22 октября президенты России и Турции договорились о том, что курдским отрядам на севере Сирии дается 150 часов на отход от границы, после чего данную территорию будут совместно патрулировать российские и турецкие военнослужащие, а на границу с Турцией вернутся сирийские пограничники.

В четверг начинается двухдневная встреча министров обороны стран НАТО. Операция Турции (она является членом Североатлантического альянса) в Сирии станет одной из главных тем.

Кстати, белый фосфор применяла американская армия в ноябре 2004 года во время штурма города Фаллуджа в Ираке. Через год документалисты итальянского телеканала RAI решили провести собственное расследование; они взяли интервью у американских солдат, участников той операции. Те с уверенностью заявили, что токсичный газ целенаправленно распылялся над городом.

Сначала Пентагон отрицал этот факт, однако после того, как были продемонстрированы фотографии людей, в том числе и детей, со страшными ожогами, американцам пришлось признать использование запрещенного оружия.