Екатерина. Самозванцы

Новости Политика

Все видео этой рубрики
24 октября 201905:36

Владимир Путин проведет личные встречи с лидерами пяти стран Африки

Владимир Путин проведет личные встречи с лидерами пяти стран Африки

Свою работу сегодня продолжит первый в истории саммит "Россия — Африка". Владимир Путин примет участие в большом пленарном заседании. Кроме того, проведет несколько встреч с африканскими лидерами.

Так, российский лидер встретится с президентом Анголы Жоау Лоренсу. Главы государств обсудят сотрудничество наших стран в торгово-экономической сфере.

Также планируется встреча с президентом Руанды Полем Кагаме. На полях саммита лидеры подпишут межправовое соглашение о сооружении Центра ядерной науки и технологий.

Лично встретится Владимир Путин с лидерами Алжира, Кении и Гвинейской Республики, передает телеканал "Россия 24".

Сейчас

00:35

Сноуден: США обязательно будут вмешиваться в российские выборы

21:50

"Зенит" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

19:01

Трамп отменил санкции против Турции

17:02

Дума приняла бюджет на 2020-2022 годы в первом чтении

13:07

РФ простила Африке 20 миллиардов долгов

10:09

Зеленский ждет скорой встречи в нормандском формате

09:46

Песков: Штаты предали курдов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Владимир Путин проведет личные встречи с лидерами пяти стран Африки

Владимир Путин проведет личные встречи с лидерами пяти стран Африки

46 минут назад
Сноуден: США обязательно будут вмешиваться в российские выборы

Сноуден: США обязательно будут вмешиваться в российские выборы

5 часов назад
Делать бизнес в России стало легче

Делать бизнес в России стало легче

34 минуты назад

Трансляции

09:00

Форум "Россия - Африка". "Биобезопасность в Африке: текущие проекты и перспективы взаимодействия"
10:00

Форум "Россия - Африка". Пленарное заседание с участием Владимира Путина
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
15:45

Заявление для СМИ глав РФ и Египта по итогам саммита "Россия - Африка"
Все трансляции
ООН приветствовала договор России и Турции по Сирии

ООН приветствовала договор России и Турции по Сирии

5 часов назад
Оправдание как рекламная кампания: Цукерберг отчитался в Конгрессе

Оправдание как рекламная кампания: Цукерберг отчитался в Конгрессе

4 часа назад
Министр Шойгу обсудил с командующим СДС ситуацию на сирийско-турецкой границе

Министр Шойгу обсудил с командующим СДС ситуацию на сирийско-турецкой границе

7 часов назад
Глазьев заявил о выводе капитала из России в объеме $1 трлн

Глазьев заявил о выводе капитала из России в объеме $1 трлн

7 часов назад
"Росатом": данные о ввозе из Германии радиоактивных отходов - дезинформация

"Росатом": данные о ввозе из Германии радиоактивных отходов - дезинформация

1 час назад
По делу о хищении газа арестован еще один родственник Арашуковых

По делу о хищении газа арестован еще один родственник Арашуковых

6 часов назад
"Зенит" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

"Зенит" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

8 часов назад
Памятник красноармейцам осквернен в чешском городе Остраве

Памятник красноармейцам осквернен в чешском городе Остраве

6 часов назад
9 необычных видов общественного транспорта со всего мира

9 необычных видов общественного транспорта со всего мира

19 часов назад
Эссекс: тела в грузовике могут быть эхом сирийского конфликта

Эссекс: тела в грузовике могут быть эхом сирийского конфликта

9 часов назад
Конфликт в разгаре: Табаков и Александрова об отношениях в сериале "Екатерина. Самозванцы"

Конфликт в разгаре: Табаков и Александрова об отношениях в сериале "Екатерина. Самозванцы"

12 часов назад
Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

21 час назад
Смотрите в эти выходные. "Расследование Эдуарда Петрова": "Пираты автопрома"

Смотрите в эти выходные. "Расследование Эдуарда Петрова": "Пираты автопрома"

22.10.2019 15:23
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

21.10.2019 09:15
Курды обвинили Турцию в использовании боеприпасов с фосфором

Курды обвинили Турцию в использовании боеприпасов с фосфором

1 час назад
Россия призывает США ликвидировать свое химическое оружие

Россия призывает США ликвидировать свое химическое оружие

3 часа назад
Португалия обошла Россию в рейтинге УЕФА

Португалия обошла Россию в рейтинге УЕФА

3 часа назад
В Израиле оппозиция получила мандат на формирование парламента

В Израиле оппозиция получила мандат на формирование парламента

3 часа назад
В Москве впервые представят балет "Дон Кихот" редакции Рудольфа Нуреева

В Москве впервые представят балет "Дон Кихот" редакции Рудольфа Нуреева

4 часа назад
30 лет в IATA: Аэрофлот нацелен на рекорды авиаперевозок

30 лет в IATA: Аэрофлот нацелен на рекорды авиаперевозок

8 часов назад
Грибок и протечки: историческое здание в Москве оставили без крыши

Грибок и протечки: историческое здание в Москве оставили без крыши

8 часов назад
Полет в 11 тысяч километров: ракетоносцы РФ прибыли в ЮАР

Полет в 11 тысяч километров: ракетоносцы РФ прибыли в ЮАР

8 часов назад
Медведев и Медведчук обсудили вопросы сотрудничества России и Украины

Медведев и Медведчук обсудили вопросы сотрудничества России и Украины

9 часов назад
Нет покоя ни днем, ни ночью. Жители Митина и Лобни устали от рева самолетов

Нет покоя ни днем, ни ночью. Жители Митина и Лобни устали от рева самолетов

9 часов назад
54 страны, более 40 первых лиц: в Сочи проходит саммит "Россия-Африка"

54 страны, более 40 первых лиц: в Сочи проходит саммит "Россия-Африка"

9 часов назад
Мировая реакция на итоговый меморандум, заключенный Путиным и Эрдоганом

Мировая реакция на итоговый меморандум, заключенный Путиным и Эрдоганом

10 часов назад
Google заявил о достижении "квантового превосходства"

Google заявил о достижении "квантового превосходства"

10 часов назад
Правительство Бурунди перейдёт на российские офисные приложения

Правительство Бурунди перейдёт на российские офисные приложения

11 часов назад
Американцы объяснили, за что задержали Билалова

Американцы объяснили, за что задержали Билалова

12 часов назад
Банки и платёжные сервисы испугались за пользователей смартфонов Samsung

Банки и платёжные сервисы испугались за пользователей смартфонов Samsung

12 часов назад
Дай шесть: у "проклятой" мадагаскарской руконожки обнаружили шестой палец

Дай шесть: у "проклятой" мадагаскарской руконожки обнаружили шестой палец

13 часов назад
В новый Corvette бесплатно добавили 160 л.с.

В новый Corvette бесплатно добавили 160 л.с.

15 часов назад
Москва первой в мире снизила интервал движения поездов метро до 90 секунд

Москва первой в мире снизила интервал движения поездов метро до 90 секунд

15 часов назад
Жаба притворяется опасной змеёй, чтобы отпугнуть хищников

Жаба притворяется опасной змеёй, чтобы отпугнуть хищников

15 часов назад
В Красногорске новые многоэтажки остались без отопления

В Красногорске новые многоэтажки остались без отопления

15 часов назад
Жители Воркуты дарят свои квартиры властям, потому что не могут их продать

Жители Воркуты дарят свои квартиры властям, потому что не могут их продать

15 часов назад
Найдено самое массивное из далёких скоплений галактик

Найдено самое массивное из далёких скоплений галактик

16 часов назад
Подсчитаны убытки студии после провала "Гемини" с Уиллом Смитом

Подсчитаны убытки студии после провала "Гемини" с Уиллом Смитом

16 часов назад
Мультфильм "Эверест" продолжают запрещать: теперь в Малайзии

Мультфильм "Эверест" продолжают запрещать: теперь в Малайзии

21 час назад
"Малефисента: Владычица Тьмы": как зрители оценили фильм

"Малефисента: Владычица Тьмы": как зрители оценили фильм

22.10.2019 14:07

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку