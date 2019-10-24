Владимир Путин проведет личные встречи с лидерами пяти стран Африки

Свою работу сегодня продолжит первый в истории саммит "Россия — Африка". Владимир Путин примет участие в большом пленарном заседании. Кроме того, проведет несколько встреч с африканскими лидерами.

Так, российский лидер встретится с президентом Анголы Жоау Лоренсу. Главы государств обсудят сотрудничество наших стран в торгово-экономической сфере.

Также планируется встреча с президентом Руанды Полем Кагаме. На полях саммита лидеры подпишут межправовое соглашение о сооружении Центра ядерной науки и технологий.

Лично встретится Владимир Путин с лидерами Алжира, Кении и Гвинейской Республики, передает телеканал "Россия 24".