В Кремле сейчас не думают о преемнике Путина

В Кремле идет напряженная работа, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И до выборов далеко, поэтому о преемнике Владимира Путина сейчас не думают. Так помощник главы российского государства ответил на вопрос о том, сколько кандидатур возможных преемников Путина сейчас уже есть.

Журналисты постарались выяснить у Пескова, какой возраст Путин считает для себя предельным и идеальным, чтобы перестать заниматься своей нынешней деятельностью.

"Работа президента у нас регламентируется конституцией, а не возрастом, — цитирует ответ Дмитрия Пескова РИА Новости. — Видение у него заключается в следовании конституции. Вы прекрасно знаете соответствующие статьи основного закона".

В 2018 году Владимир Путин был переизбран на новый шестилетний президентский срок. Это четвертый президентский срок Путина. Два президентских срока он отбыл с 2000 по 2008 годы. С 2008 по 2012 год Путины был премьер-министром страны. В третий раз Путин был избран президентом в 2012 году, а четвертый – в 2018. Полномочия Путина закончатся в 2024 году. Следующие выборы запланированы на 17 марта 2024 года. А в октябре 2024 года Владимиру Путину должно будет исполниться 72 года.

Российская Конституция не устанавливает предельного возраста пребывания президента в должности. Но Основной закон запрещает занимать этот пост лицам младше 35 лет и ограничивает пребывание на должности главы государства более чем двумя сроками подряд.

В интервью британскому изданию Financial Times перед саммитом G20 в Осаке Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже 19 лет.