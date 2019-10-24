Сбербанк опроверг информацию о новой утечке данных клиентов

В ряде СМИ 24 октября появились сообщения о том, что в Сети обнаружили новую базу данных клиентов Сбербанка, и она выставлена на продажу.

Об этом, в частности, сообщил "Коммерсант". Издание отмечало, в частности, необычность утечки. Она заключается в том, что помимо стандартных данных покупателям базы предлагают еще и запись последнего разговора с колл-центром банка.

В Сбербанке эту информацию опровергли. В комментарии "Интерфаксу" в пресс-службе банка заявили, что "в Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было".

В начале октября сообщалось, что из этого банка утекли в открытый доступ данные о владельцах кредитных карт. Первоначально банк заявил о 200 скомпрометированных картах, потом их число выросло до 5 тысяч. В Сбербанке сообщили, что все они были перевыпущены.

Уже вскоре служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами выявила сотрудника банка (руководителя сектора в одном из его бизнес-подразделений), который имел доступ к базам данных в силу выполнения своих служебных обязанностей и попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях.