Российские ЗРК объявились в Европе

Российские системы ПВО С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1" примут участие в учениях "Славянский щит-2019". Самолеты военно-транспортной авиации перебросили эти комплексы в Сербию, сообщает Министерство обороны РФ.

Уточняется, что "Триумф" и "Панцирь-С1" установят на авиабазе "Батайница". Во время совместных тренировок россияне будут помогать сербским силам ПВО обнаруживать, распознавать, брать на сопровождение и уничтожать самые разные летательные аппараты.

Учения "Славянский щит-2019" проводятся впервые. Они разделены на два этапа: в сентябре военнослужащие из России и Сербии проводили тренировки в астраханском Центре боевой подготовки ВКС РФ. Финальная часть пройдет в Сербии.

С-400 – современная российская зенитная ракетная система большой дальности. Она способна обнаружить летательный аппарат на расстоянии до 600 километров и уничтожить на дистанции до 400 километров.

"Панцирь-С1" – зенитный ракетно-пушечный комплекс. Его основная задача – зашита С-400 от небольших, дешевых ракет и беспилотников. Радиус действия 30-миллиметровых пушек ЗРПК не превышает 4 километров, а ракет – 20 километров.