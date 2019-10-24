Перепугалась и нажала на газ: момент смертельного ДТП в Ростовской области попал на видео

В городе Шахты 31-летняя женщина за рулем кроссовера сбила пенсионерку, переходящую дорогу с внучкой на руках.

Инцидент произошел 19 октября, видео с моментом аварии было опубликовано несколькими днями позже.

Отмечается, что в этом месте дороги пешеходный переход отсутствует. Водитель, увидев бабушку с внучкой, появившихся перед машиной, перепугалась и в панике перепутала педали, нажав на газ вместо тормоза.

Пострадавшая — 57-летняя местная жительница — скончалась до приезда скорой. Ее внучка, по информации ГИБДД, была доставлена в больницу. Было отмечено, что угрозы для жизни девочки нет.