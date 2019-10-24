Путин раскритиковал ряд стран за обстановку в Ливии

Ситуация, сложившаяся сейчас в Ливии, — результат безответственной политики ряда государств. Они действовали с нарушением международного права и извратили резолюцию Совбеза ООН. Так Владимир Путин прокомментировал выступление главы Правительства национального согласия Ливии Фаиза Сараджа во время саммита "Россия-Африка" в Сочи.

Российский лидер пожелал гражданам африканского государства скорейшего прихода мира и восстановления государственности. Россия будет способствовать этому процессу, пообещал Путин, пишет агенство ТАСС.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что Россия поддерживает связи со всеми сторонами конфликта в Ливии. Это делается ради сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности страны.



Напомним, сейчас в Ливии за власть сражаются две силы: признанное мировым сообществом Правительство национального согласия, которое находится в Триполи, и кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, заручившийся поддержкой Ливийской национальной армии.