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24 октября 201915:55

Баскетболист УНИКСа назван MVP 4-го тура Еврокубка

фото: Баскетбольный клуб УНИКС

Защитник казанского баскетбольного клуба УНИКС Эррик Макколлум признан самым ценным баскетболистом четвертого тура группового этапа Еврокубка – второго по значимости баскетбольного турнира Европы. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В минувшем матче Макколлум в матче против испанского "Ховентуда" стал автором 32 набранных очков, четырех результативных передач, четырьмя подборами и тремя перехватами. Благодаря действиям американского баскетболиста УНИКС добился победы со счетом 86:74.

По итогам четырех туров Еврокубка УНИКС занимает вторую строчку группы "С", записав в свой актив три победы и одно поражение. Опережает казанцев только немецкая "Дарюшшафака" с аналогичными показателями, но при лучшей разнице набранных и пропущенных очков.

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