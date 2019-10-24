В поликлиники Москвы дополнительно примут на работу 500 новых сотрудников

На заседании комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил о том, что в 2020 году в столичные поликлиники будут приняты на работу дополнительно 500 новых сотрудников.

"Стандарт московских поликлиник, на который мы переходим в течение трех лет, предлагает и стандарт штатного расписания, стандарт комплектации кадров", — отметил он.

Хрипун рассказал, что в каждом здании московской поликлиники уже с начала следующего года должны быть, как минимум, восемь наиболее востребованных специалистов.

"Они берут на себя 80 и более процентов от всего потока обращающихся. На некоторых позициях — кардиолога, невролога, эндокринолога, узких специалистов — есть вакансии. Мы эти вакансии закроем, надеюсь, до конца этого года. В наших планах принять около 500 врачей", — сообщил глава департамента здравоохранения Москвы.

Он добавил, что за последние два года количество врачей в столице увеличилось более чем на две тысячи.

Также, по словам Алексея Хрипуна, в столице уделяют особое внимание качеству медицинского обслуживания и квалификации работников сферы здравоохранения.

Так, в этом году в Москве стартовал проект по оценке профессиональных компетенций врачей, поступающих в московские поликлиники.

Теперь, помимо высшего образования и опыта, кандидату необходимо пройти тестирование профессиональных знаний, оценку практических навыков и решение ситуационных задач по специальности, после чего он получает оценку профессионального медицинского сообщества города и рекомендацию к трудоустройству.

Ранее комиссии Мосгордумы рекомендовали столичному парламенту принять в первом чтении проект закона Москвы "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.".