Путин уверен, что товарооборот с Африкой можно довести до 40 миллиардов долларов

Товарооборот России и стран Африки можно довести до 40 миллиардов долларов в ближайшие несколько лет.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал президент РФ Владимир Путин, подводя итоги экономического форума Россия-Африка, который прошел в Сочи 23 и 24 октября.

Он напомнил, что в прошлом году товарооборот Российской Федерации со странами Черного континента вырос более, чем на 17% и превысил 20 миллиардов долларов и подчеркнул, что "вполне по силам выйти на более высокие рубежи".

Глава государства отметил, что Россия в качестве постоянного члена Совбеза ООН солидарна с африканскими странами в вопросах обеспечения мира и стабильности на континенте.

Путин рассказал, что на саммите обсуждались перспективы сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и странами Африки.

Президент России считает, что прошедший форум открыл новую страницу в отношениях РФ и государствами Африки, чему свидетельство, по его словам, деловая, но в то же время дружеская атмосфера встреч и заседаний.

По итогам саммита был подписан меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и комиссией Африканского союза. Последняя также подписала меморандум о взаимопонимании с кабинетом министров России.