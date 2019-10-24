Голикова призвала женщин активнее участвовать в конкурсе "Лидеры России"

"Мы хотим призвать наших женщин быть активнее. На мой взгляд, активность в подаче заявлений на конкурс "Лидеры России" среди женщин невысока, особенно это касается Дальнего Востока, Урала и Сибири. Но у нас же исторически в этих местах были умнейшие женщины и мужчины. Я уверена, что там есть замечательные профессионалы своего дела. И они готовы участвовать в руководстве ключевыми отраслями, которые предоставляет конкурс: наука, здравоохранение, финансы, технологии", — заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации, наставник конкурса "Лидеры России" Татьяна Голикова в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".



Ведущий поддержал Голикову и отметил, что в России выдающиеся женщины во власти. "У нас в правительстве потрясающего ума и красоты женщины. У нас Центробанк возглавляет замечательный профессионал и женщина. У нас в Совете Федерации Валентина Ивановна Матвиенко работает. У нас в Государственной думе, в крупных компаниях — умнейшие женщины, в том числе занимающиеся и вопросами искусственного интеллекта. Почему же среди "Лидеров России" процент женщин так невелик?" — удивился Владимир Соловьев.