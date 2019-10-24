Франко был захоронен в семейном склепе рядом с женой

Захоронение останков испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975) состоялось на кладбище Мингоррубио под Мадридом, где похоронена его жена.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в правительстве Испании.

Сообщается, что траурная церемония была закрытой для журналистов, на ней присутствовали лишь 22 родственника Франко. На подступах к семейному склепу был поставлены металлические рамки, для того, чтобы выявлять тех, кто принес с собой фотоаппарат или мобильный телефон.

Рядом с кладбище проходила акция протеста сторонников каудильо, которые скандировали лозунги националистической "Испанской фаланги", единственной разрешенной политической партии во времена правления диктатора.

Останки Франки, которые ранее покоились в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида, были доставлены на Мингоррубио на вертолете.

Перезахоронение прокомментировал исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес, по словам которого случившееся означает, что страна пришла в согласие между собой. Он подчеркнул, что мемориал в Долине Павших должен быть памятником всем жертвам гнева и напоминать о событиях, которые никогда больше не должны повториться – гражданской войне (1936-1939), в ходе которой одни испанцы убивали других.

"Долина павших" начала сооружаться в 1940 году по распоряжению Франко, который управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Комплекс, который строился силами заключенных, был завершен в 1958 году.