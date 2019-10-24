Число заболевших "гаффской болезнью" в селе Ачиры возросло. По официальной информации облздрава, госпитализированы восемь человек, сообщает ГТРК "Регион-Тюмень". Они находятся в лечебных учреждениях Тюмени и Тобольска. Двое — в реанимационном отделении, их состояние крайне тяжелое.

Предполагаемой причиной заболевания называют рыбу, которую ели пострадавшие. Как рассказали в Роспотребнадзоре, "гаффская болезнь" по-прежнему считается предварительным диагнозом. По словам специалистов, это серьезное заболевание, встречающееся у рыб, а также животных и птиц, которые питались этой рыбой.

Характерными признаками заболевания являются пищевое отравление, судороги. Могут начаться проблемы с работой почек и печени. Как уточнили специалисты, заболевший человек не опасен для окружающих.