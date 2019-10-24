"Человек идущий" был представлен на Социальном форуме ООН "Продвижение и защита прав детей и молодежи в образовании", который прошел в Женеве.

Об этом мировую общественность проинформировали в пресс-службе общероссийской общественной организации.

Отмечается, что на форуме руководитель Фонда развития молодежных волонтерских программ, член Лиги здоровья нации Татьяна Арсеньева рассказала о работе лиги по продвижению ценностей здорового образа жизни.

Она отметила один из федеральных проектов при поддержке Минспорта РФ "Человек идущий", в рамках которого проходит Всероссийская акция "10 000 шагов", которая представляет собой первые открытые межвузовские соревнования в командном зачёте по количеству шагов за определённый промежуток времени.

Общее количество участников составляет более 105 тысяч человек. Первый этап соревнований состоялся с 10 сентября по 10 октября 2019 года. Второй проходит с 15 октября по 15 ноября 2019 года.