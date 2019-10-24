Doing Business: Россия - лучшая среди стран БРИКС

Россия впервые вошла в топ-30 стран в международном рейтинге ведения бизнеса — опубликован ежегодный доклад Всемирного банка. Если вспомнить 2012 год, Россия была на 120-м месте. Теперь наша строчка в рейтинге — 28-я. То есть, за семь лет продвинулись почти на 100 позиций.

Безусловно, прогресс налицо. Но тогда, в 2012-м, президент поставил задачу достичь 20-го места, поэтому нам, конечно, еще есть, над чем работать.

Рейтинг Всемирного банка Doing Business показывает, насколько легко вести бизнес в конкретной стране. Он охватывает 190 государств и в каждой учитывает 10 критериев. Регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, получение кредитов, налогообложение.

У России в этом году отмечены три реформы: ускорено подключение предприятий к электроснабжению, в том числе за счет "единого окна", усилена защита миноритарных инвесторов и упрощены налоговые условия за счет сокращения сроков возврата НДС.

"Каждый следующий шаг делать уже сложнее, потому что мы уже находимся в группе очень сильных стран с точки зрения качества инвестиционного климата, качества уровня административных процедур, административных издержек. Поэтому дальше продвижение становится все сложнее и сложнее. Но, опять же, мы должны стремиться к самым высоким местам", — говорит министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Первая пятерка рейтинга — Новая Зеландия, Сингапур, Гонконг, Дания и Южная Корея. На 20-м месте, которое мы так хотим занять, сегодня Финляндия. У России — лучший результат среди стран БРИКС. Мы обошли Японию, Испанию, Китай и даже Францию.

Но дело ведь не в формальных местах или строчках рейтингов, а в том, чтобы улучшения и упрощения реально чувствовал сам бизнес. Это и есть главная задача нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Упрощение административных процедур, административных издержек — это то, что в первую очередь сказывается как раз на развитие малых и средних предприятий, для которых эти процедуры зачастую становится камнем преткновения и зачастую могут даже приводить к банкротству тех или иных бизнесов из-за того, что с какой-то процедурой не могут справиться, где-то эти издержки очень большие, начинаются убытки и так далее. Поэтому преодоление административных барьеров, регуляторных барьеров, которые есть в экономике, — это как раз задача национального проекта", — говорит Орешкин.

Ульяна Юрьева начала свой кондитерский бизнес три года назад. Сначала выездные ярмарки, потом продажи через сайт. Год назад открыла свои точки. Последние две оформила полностью онлайн. Сегодня ужасы бумажной бухгалтерии вспоминает с улыбкой — сейчас вести дела стало гораздо проще.

"Онлайн-кассы — это тоже потрясающе удобно. Я в приложении вижу одновременно четыре кассы, которые у нас работают, я знаю, какие продажи на какой точке. Все эти продажи тут же видит налоговая, все очень чисто и прозрачно", — рассказывает она.

Сейчас рейтинг Всемирного банка учитывает только Москву и Санкт-Петербург. А вообще хотелось бы, чтобы вести бизнес было легко и приятно по всей России.