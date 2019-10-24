Госдума продлила до 2022 года "заморозку" накопительной пенсии

Госдума РФ на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии ещё на год — до 2022 года включительно.

Как передает РИА Новости, сейчас отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть и данное положение дел действует до 2021 года.

Принятый законопроект продлевает "заморозку" отчислений накопительной пенсии еще на год — до 2022 года включительно. Пенсионный фонд России при этом должен учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

По оценкам правительства, новый документ позволит в 2022 году увеличить доходы бюджета Пенсионного фонда России на 634,8 миллиарда рублей и уменьшить на данную сумму предоставляемый ПФР из федерального бюджета трансферт на обязательное пенсионное страхование.