Краснодарские "быки" одержали первую победу в группе Лиги Европы

В Лиге Европы состоялась очередная серия матчей третьего тура групповых состязаний. В группе "С", где выступает российский "Краснодар", обе встречи завершились победами гостей. "Быки" переиграли турецкий "Трабзонспор" (2:0), а швейцарский "Базель" одолел испанский "Хетафе" (1:0).

После трех поражения клубов из России в Лиге чемпионов ("Локомотив" и "Зенит") и Лиге Европы (ЦСКА) "Краснодар" был нашей последней надеждой. Что ж, можно сказать, что футболисты из столицы Кубани прервали "черную" полосу в евротурнире.

Маттч в Стамбуле получился сложным, но все же не без взаимных шансов. Приятно, что наконец-то "быки" не выглядели "мальчиками для битья". Не превосходя в целом соперников на их поле, краснодарцы, тем не менее, оказались сильнее в дисциплине и реализации моментов. Первый гол забил швед Берг, а в добавленное судьей время окончательный счет установил Вильена.

В группе лидирует "Базель", набравший 7 очков. У "Хетафе" 6 турнирных баллов, "Краснодар" взял первые 3 очка, а у "Трабзонспора" – 1 балл и последнее место. Следующую игру "быки" проведут дома опять с турецким клубом.