Две шайбы Гурьянова принесли "Далласу " победу над "Анахаймом"

В Национальной хоккейной лиге продолжается игровой день, в ходе которого отличился еще один российский легионер. Денис Гурьянов забросил сразу два гола в матче "Даллас Старз" – "Анахайм Дакс" и принес победу "звездам". Между тем счет в игре оказался футбольный – 2:1.

Гурьянов отличился в первом периоде, забив на 2-й и 17-й минутах. Гости первую 20-минутку провалили, но затем бросились отыгрываться и им это удалось только раз: Комтуа во втором периоде "размочил" счет. Как ни странно, но в оставшиеся 36 минут ни хозяева, ни "утки" забить больше не смогли.