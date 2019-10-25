Глава UFC Уайт: контракт на бой Макгрегора еще не подписан

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт после слов бойца смешанного стиля Конора Макгрегора о готовящемся камбэке в октагон признался, что контракт с ирландцем еще не подписан. Функционер призвал не спешить с объявлением боя на 18 января.

"Да, мы планируем провести бой Конора в эту дату, но пока никаких соглашений еще не подписано", — признался Уайт, слова которого приводит Евроспорт.Ru.

Напомним, что накануне Макгрегор провел пресс-конференцию в Москве, в ходе которой дал понять, что его ближайший бой планируется на 18 января 2020 года. Ирландец подчеркивал – дата согласована. При этом имя соперника он не сообщил.