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25 октября 201910:09

Россия почти на балл отпустила Португалию в рейтинге УЕФА

ПФК ЦСКА

В Старом свете завершилась третья неделя в футбольной Лиге чемпионов и Лиге Европы. По ее итогам Россия лишилась шестого места в рейтинге коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций, пропустив вперед Португалию.

После трех туров еврокубков у России 43,883 балла, в то время как Португалия в совокупности набрала 44,849 балла.

Это произошло после того, как в Лиге чемпионов "Локомотив" на выезде проиграл "Ювентусу" (1:2), "Зенит" также в гостях проиграл "РБ Лейпциг" (1:2). Следом в Лиге Европы их судьбу повторил и столичный ЦСКА, уступивший венгерскому "Ференцварошу" (0:1). Единственную победу одержал еще один "лигоевропеец" "Краснодар", обыгравший турецкий "Трабзонспор" (2:0).

Португальские клубы в минувший тур общими усилиями добились трех побед, и еще по одному разу сыграли вничью и проиграли. В Лиге чемпионов "Бенфика" обыграла "Лион" (2:1), а в Лиге Европы "Брага" победила "Бешикташ" (2:1), "Спортинг" был сильнее "Русенборга" (1:0), "Порту" разошелся миром с "Рейнджерс" (1:1), а "Витория" проиграла лондонскому "Арсеналу" (2:3).

Следующая еврокубковая неделя состоится с пятого по седьмое ноября.

Напомним, что шестая строчка позволяет заявить шесть клубов в еврокубки: три – в Лигу чемпионов, и три – в Лигу Европы. Обладатель седьмой позиции в рейтинге получит на одну квоту меньше в Лиге чемпионов. Итоговое расположение в рейтинге станет известно по окончании сезона.

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