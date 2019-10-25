"Ак Барс" может сыграть дерби с "Салаватом" на 45-тысячном стадионе

Хоккейный клуб "Ак Барс" рассматривает вариант проведения двух домашних матчей Континентальной хоккейной лиги в декабре на футбольном стадионе "Казань-Арена". Речь идет о матчах против "Салават Юлаева" и "Сибири", запланированных на 19 и 21 декабря соответственно.

Домашней площадкой казанского клуба является "Татнефть-Арена", однако в дни матчей на хоккейной арене будут проходить ледовое шоу Cirque du Soleil. Из-за этого в "Ак Барсе" стали присматривать другие доступные варианты.

Одним из них, как сообщает ТАСС, является футбольная "Казань-Арена", способная вместить свыше 45 тысяч человек. Однако в клубе склоняются к варианту с Дворцом спорта, вместительность которого составляет 4,623 человека.