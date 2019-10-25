Песков призвал не ждать мгновенных изменений в Сирии

Ситуация на сирийско-турецкой границе не может в одночасье стать идеальной. Российские военные полицейские и местные пограничники только прибыли в этот район и начинают разворачивать свои силы.

Но сам факт их появления – уже свидетельствует о выполнении достигнутых ранее договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС.



Напомним, российские военные полицейские начали патрулирование сирийско-турецкой границы после переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Лидеры России и Турции подписали меморандум, согласно которому российские военнослужащие займутся защитой местного население, поддержанием правопорядка.

Под контролем россиян находится полоса шириной 10 километров. 24 октября они уже провели патрулирование по маршруту от города Камишлия до населенного пункта Абуда. Его протяженность составила 60 километров.