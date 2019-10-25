Бутину перевели в иммиграционную тюрьму Флориды

В иммиграционную тюрьму штата Флорида переведена россиянка Мария Бутина. Ранее она отбывала наказание "за работу незарегистрированным иностранным агентом" в тюрьме того же города в Таллахасси.

Ожидается, что 25 октября Бутина будет освобождена, сообщает РИА Новости. Затем россиянка будет выслана из Соединенных Штатов в Россию. Она полетит в Москву самолетом в сопровождении федеральных маршалов. На Родине Бутину ждут уже 26 октября 2019 года. Иммиграционно-таможенная служба США по соображениям безопасности не обсуждает детали процедуры депортации до того, как будет произведено успешное возвращение этого лица на родину.

30-летняя Мария Бутина была осуждена в США за мошенничество и легализацию преступно нажитых доходов. Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США без регистрации в американском Минюсте. Создательница общественного движения "Право на оружие" Мария Бутина приехала в США по студенческой визе для учебы в вашингтонском университете.

Россиянке грозил срок до 10 лет тюрьмы. Ее обвиняли в том, что она использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США, чтобы улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном. Мария Бутина предпочла согласиться с обвинением и не оспаривать его. Поэтому по решению суда она получила только полтора года заключения. Из них она провела четыре месяца в одиночной камере. Срок с учетом отбытого за решеткой во время следствия истекал 5 ноября. Но позже он был сокращен на пару недель.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин не собирается встречаться с Марией Бутиной после ее депортации.