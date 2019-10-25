Погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

Киевская прокуратура попросила проверить, есть ли связь между гибелью в перестрелке водителя Владимира Бороха, проходившего свидетелем по делу об убийстве Дениса Вороненкова, и самим убийством экс-депутата Госдумы. 40-летний Борох по кличке Тайсон не только проходил свидетелем по делу об убийстве Вороненкова, но даже был задержан с Александром Лосем — подозреваемым в причастности к этому преступлению.

Получить достаточных доказательств о причастности Владимира Бороха к убийству Дениса Вороненкова следствию не удалось, отмечает РИА Новости. Ключевым свидетелем по делу об убийстве Вороненкова он не был, но собирался выступить в суде.

Перестрелка произошла возле харьковского супермаркета. Один человек во время стрельбы погиб, еще один был ранен. За жизнь раненого, на которого уже покушались в 2016 году, борьбу ведут медики. Третий участник перестрелки, увидев преследовавших его полицейских, достал гранату и выдернул из нее чеку. Но бросить ее в полицейских не успел, погиб при взрыве РГД-5. Это был 47-летний уроженец Горловки Алексей Титов. При себе у него было еще четыре гранаты.

Адвокат Святослав Пархоменко считает, что перестрелка могла быть связана с делом Вороненкова.

Экс-депутат Госдумы России и муж певицы Марии Максаковой Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. Организаторами и исполнителями Генпрокуратура Украины стали пятеро граждан Украины. Заказчиком преступления украинская генпрокуратура посчитала бывшего гражданского супруга Максаковой – Владимира Тюрина. Тюрин свою причастность к преступлению отрицает. Он попросил оставить его семью в покое.

Печерский районный суд Киева в октябре 2019 года подозрения в заказе убийства Вороненкова с Тюрина снял.