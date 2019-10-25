Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу. Анкара может приобрести 36 машин, а также развернуть на своей территории производство комплектующих и вооружения для них, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на турецкие СМИ.

В августе 2019 года президент Реджеп Эрдоган посетил авиасалон МАКС в подмосковном Жуковском. Его заинтересовали боевые самолеты Су-35 и Су-57. Турецкий лидер спросил российского коллегу, продаются ли истребители пятого поколения. Владимир Путин ответил утвердительно.

Позднее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал, что Москва и Анкара проводят консультации на тему поставки Су-35.

Су-35С – российский истребитель поколения 4++. Два двигателя с отклоняемыми векторами тяги позволяют машине выполнять любые фигуры сложного и высшего пилотажа, а максимальная перегрузка, которую выдерживает конструкция истребителя достигает 9g.

Максимальная скорость истребителя у земли – 1400 километров в час, на высоте – свыше 2 тысяч километров в час. Радиолокационная система управления "Ирбис" способна заметить летательный аппарат противника на расстоянии до 350 километров.

Нормальный взлетный вес Су-35 – 25 тонн: это две ракеты "воздух-воздух" средней дальности РВВ-АЕ и столько же ракет для ближнего боя Р-73.