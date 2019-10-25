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25 октября 201920:56 Андрей Григорьев

Борьба с наркотиками и информационная безопасность: о чем договорились премьеры стран СНГ в Сколкове

Борьба с наркотиками и информационная безопасность: о чем договорились премьеры стран СНГ в Сколкове

17 документов о сотрудничестве в самых разных областях — от спорта и борьбы с оборотом наркотиков до цифровизации, информационной безопасности и торговли. Вопросы, актуальные для стран Содружества, сегодня в Сколкове обсудили главы правительств СНГ. И здесь же, на площадке инновационного центра, сегодня прошел евразийский межправительственный совет. К соглашению о зоне свободной торговли теперь присоединилась и Сербия.

Впервые в Сколкове такое количество международных правительственных делегаций одновременно. Дмитрий Медведев каждого из премьер-министров встречает у входа, а потом они все вместе фотографируются.

"Здесь действительно представлены ведущие компании, занимающиеся в нашей стране инновационным развитием. Рассчитываю, что вам будет интересно посмотреть, как устроена здесь жизнь", — рассказал премьер-министр России.

Коллегам из стран СНГ Медведев лично проводит экскурсию. Все они давно знакомы между собой. Только азербайджанский премьер Али Асадов впервые — всего семнадцать дней назад вступил в должность.

"За 8 месяцев прирост товарооборота между нашими странами — почти 25%. Это прекрасный результат", — констатировал Медведев.

"Хотел еще раз поблагодарить за сегодняшний день, отличную организацию Саммита СНГ и здание Сколково, о котором много слышали", — сказал Али Асадов, премьер-министр Азербайджана.

Основной корпус инновационного центра — 100 тысяч квадратных метров — самый большой в Европе технопарк. И в то же время — это такое единое экономическое пространство в миниатюре. Всем резидентам — налоговые и таможенные льготы, а для иностранцев — разрешение на работу и упрощенный визовый режим.

Все это в идеале должно работать и между странами Содружества независимых государств. Сотрудничество в экономике и политике с далеко идущими перспективами. Внутри вот этой футуристической конструкции, похожей на большую зеркальную летающую тарелку — сегодня и так сначала обсуждают проблемы СНГ, а чуть позже — собирается Евразийский межправительственный совет.

Для делегаций в это время — торжественный прием, за премьерским обеденным столом — единственная женщина, Ана Брнабич, глава правительства Сербии. С которой сегодня подписывают соглашение о совместной зоне свободной торговли.

К соглашению о свободной торговле с Евразийским союзом уже присоединились Китай, Иран, Вьетнам, Куба и Сингапур, а еще больше пятидесяти стран выражают готовность с ним в той или иной форме сотрудничать. Союз растет и крепнет, и это вызывает зависть у конкурентов.

"Сегодня один из министров, находящийся в Узбекистане из Соединенных Штатов Америки, я уж не помню даже, какой из министров, их там много, сказал, что сотрудничество между Евразийским союзом и Узбекистаном затруднит присоединение Узбекистана к ВТО. Что тут можно сказать? Это очевидно применение методов неконкурентной борьбы, и тем более странно эти заявления слышать от людей, которые всячески вносят сумятицу в организацию мировой торговли, ведут торговые войны", — отметил российский премьер-министр.

У Дмитрия Медведева сегодня целая серия двусторонних встреч. В том числе с премьером Армении.

"В целом у нас всё благополучно развивается, но это не означает, что нечего совершенствовать", — рассказал он.

"Мы обсуждали вопросы экспорта из Армении, в частности, сельскохозяйственных продуктов и я хочу отметить, что в течении сезонов у нас, слава богу, никаких проблем не было", — подчеркнул Никол Пашинян, премьер-министр Армении.

Следующее заседание Межправительственного совета пройдет в Ташкенте в мае 2020 года.

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