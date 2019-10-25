Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал турнира в Вене

В Вене продолжается теннисный турнир с призовым фондом 2,3 миллиона долларов. Российский теннисист Карен Хачанов завершил борьбу в одной четвертой финала.

Карен играл с аргентинцем Диего Шварцманом и проиграл в двух сетах. Если в первой партии шла упорная борьба, и Хачанов уступил лишь на тай-брейке 6:7 (6:8). Во второй партии преимущество Шварцмана было более заметным – 6:2. Соперники провели на корте 1 час 48 минут.

Хачанов был последним представителем России в венском турнире. Ранее, также в четвертьфинале заверил борьбу Андрей Рублев.