В Барселоне началась демонстрация за независимость Каталонии и против насилия полиции

В Барселоне студенческие организации и Комитет защиты республики вышли на демонстрацию против полицейского насилия и за независимость Каталонии. Факельное шествие протянулось через весь центр.

Финальный пункт — штаб-квартира Национальной полиции. Протестующие несли баннер с надписью: "Если вы заберете будущее, вы увидите нас на улицах".

Акции протеста продолжаются вторую неделю. Они начались после приговора Верховного суда Испании 12 каталонским политикам за проведение референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили тюремные сроки, трое приговорены к штрафу.

В результате последовавших беспорядков в разных городах Каталонии пострадали несколько сотен человек, 200 задержаны, напоминает телеканал "Россия 24".