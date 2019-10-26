На акцию протеста в столице Чили собрались уже более 820 тысяч человек

На митинг в центре Сантьяго-де-Чили собрались уже более 820 тысяч человек. Такие данные СМИ сообщили представители мэрии столицы.

Как уточнили карабинеры, на 18:08 по местному времени (00:08 по времени Москвы) на площади Бакедано (площади Италии) собрались свыше 820 тысяч человек. Власти сообщают, что манифестация носит мирный характер.

Граждане Чили планируют провести сегодня самую большую манифестацию в истории страны, напоминает РИА Новости. Люди собрались не только на самой площади, но и на близлежащих улицах. При этом с 23:00 в Сантьяго начинается комендантский час.

Поводом для массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд в метро. Также жители недовольны низкими зарплатами, невозможностью получить хорошее бесплатное образование и медицинские услуги. Акции начинались как мирные, однако неделю назад они переросли в столкновения с полицией и погромы, погибли 19 человек. После этого в крупные города были стянуты военные и бронетехника.