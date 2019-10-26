Пожар в общежитии на Ямале удалось потушить

Пожарным удалось потушить возгорание в общежитии под Новым Уренгоем. Об этом СМИ сообщили представители управления МЧС по Ямало-Ненецкому округу.

Пожар в Пуровском районе, в 12 километрах от Нового Уренгоя, начался около 4:00 по местному времени (2:00 по времени Москвы), сообщает РИА Новости. Огонь вспыхнул в одноэтажном общежитии для рабочих, состоящем из 12 вагончиков. В момент ЧП в общежитии находились 55 человек. Все они самостоятельно покинули здание.

В 7:38 по местному времени было объявлено о ликвидации открытого горения. Общая площадь пожара составила 1200 квадратных метров. В борьбе с огнем участвуют 18 человек личного состава, задействовано пять единиц специальной техники. В результате случившегося погибших и пострадавших нет.

Тушение огня осложняется тем, что рядом нет источников наружного водоснабжения.