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Конфликт в Сирии 26 минут назад

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26 октября 201920:46 Сергей Брилев

Договоренности Путина и Эрдогана: в Сочи удалось прекратить войну

Договоренности Путина и Эрдогана: в Сочи удалось прекратить войну

В Сирии колонна российской военной полиции совершила патрулирование на границе с Турцией в районе Камышлы. Это главный город для сирийских курдов. Маршрут — 110 километров на запад от него и 120 на восток до границы с Ираком. Раньше обстановку здесь контролировали курдские отряды народной самообороны, которых поддерживала армия США. Но теперь американцы ушли, а курды отходят от границы, уступая место российскому контингенту. В районе Кобани и Камышлы завершается обустройство опорных пунктов, скоро начнется патрулирование границы совместными российско-турецкими силами.

Увиденное сейчас — это результат прогремевших на весь мир, как их называют, "судьбоносных" договоренностей Путина и Эрдогана после марафонских переговоров в Сочи. Встреча лидеров России и Турции на крыльце резиденции "Бочаров ручей" была радушной, но переговоры не обещали быть быстрыми и простыми. В результате — шесть с половиной часов в формате "один на один" плюс с министрами иностранных дел и обороны и остальных делегаций.

Детальное изучение документов и карт местности, где турки на тот момент проводили силовую операцию "Источник мира" против тех курдов, которых в Анкаре считают террористами. И в результате немыслимая еще в начале договоренность, зачитанная главами внешнеполитических ведомств: бои- прекращаются. На место американцев заходят россияне. Курды отходят. Приграничье — под совместным контролем. Политический процесс продолжается.

На самом деле произошло нечто удивительное. Довольны все. Турция не просто сохранила лицо, а обеспечила свои интересы. Россия выступила той единственной силой, которая смогла кого нужно развести, а кого нужно — свести. И даже то, что российские военные заняли место американцев, должно встретить в Вашингтоне одобрение и облегчение, ведь американцы уже не тянут роль "всемирного полицейского", распыляют силы, которые нужны для истинного сдерживания и подавления настоящего международного терроризма. Слово — тем, кто разбирается.

"В Сочи удалось прекратить войну. Я думаю, что это когда-нибудь войдет в учебники, потому что мы живем совершенно в другом мире, где даже классические геополитические схемы не работают", - отметил Федор Лукьянов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике.

"Я недавно побывала в Сирии , в Пальмире, Дамаске, Латаки, на наших военных базах, на юге провинции Идлиб. Жизнь восстанавливается в тех районах, куда возвращается власть. Пожалуй, наиболее важный момент для нас — это то, что правительственная армия Сирии успела занять несколько ключевых пунктов на северо-востоке страны. Чем больше территории Сирии перейдет под контроль правительства этой страны, тем стабильнее будет обстановка", — подчеркнула Елена Супонина, советник директора Российского института стратегических исследований.

По мнению Виктора Мураховского, члена Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, "фактически из всех действующих сил на территории Сирии сейчас Россия и ее Вооруженные силы являются единственным участником, к которому все стороны испытывают доверие". "Мы зарекомендовали себя и свое слово за годы участия в этих очень непростых ситуациях, в том числе, как ни покажется странным, испытывают к нам доверие Соединенные Штаты Америки, это видно на примере взаимодействия российских и американских военных в формате предотвращения конфликтов на территории Сирии", — подчеркнул Мураховский.

"Это пример безальтернативности дипломатии и переговоров, того, что дипломатия сама по себе не бывает, она бывает только как элемент очень сложного набора инструментов, включая военную силу и — это очень важно — готовность ее применять", — отметил Федор Лукьянов.

"Если бы не Россия, то Турция уже разводила бы руками. И ей не оставалось ничего иного, как продолжать дальше боевые действия. Россия гарантировала, что курдские вооруженные формирования отойдут, и этот отход уже начался. Потому что Россия опиралась на свои практические контакты с курдами. То, чего не смогли добиться американцы", — сказала Елена Супонина.

"Сирия впервые за все время конфликта на ее территории берет под контроль участок границы в провинции Хасеки. А Турция впервые за всю историю конфликта соглашается с тем, чтобы Россия как посредник участвовала в блокировании и фильтрации террористических формирований", — пояснил Виктор Мураховский.

По мнению Елены Супониной, проигравшие есть. "Это те самые курды, которые мужественно, героически платили кровью за освобождение многих районов Сирии от терроризма. Но они сделали ставку на американцев, а США их бросили. Бросили перед лицом турецкой военной операции. Курды не успели переориентироваться, сейчас они налаживают диалог с правительством Сирии", — рассказала эксперт.

"К сожалению, сирийский опыт, очень интересный и эффективный, не переносим никуда не потому, что он настолько уникален или чем-то нехорош, а потому, что мы сейчас вступили в такую мировую систему, в которой все по-разному. Поэтому изучать этот опыт не как модель, а именно как концептуальную рамку для нового мира обязательно нужно, но, к сожалению, ни на Украине, ни в Юго-Восточной Азии, ни на Корейском полуострове это неприменимо", — отметил Федор Лукьянов.

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