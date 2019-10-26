Англия рулит. Чемпионы мира по регби сложили полномочия

В Японии началась финальная стадия Кубка мира по регби. Суббота, 26 октября, будет днем полуфиналов. Первыми в борьбе за финал сошлись сборная Англии и действующие чемпионы мира из Новой Зеландии. All Blacks проиграли 7:19 и сложили свои полномочия.

Матч получился очень упорным, несмотря на разницу в счете "+12". При этом британцы очень здорово оборонялись против одной из сильнейших атак в мировом регби, а сами прекрасно использовали шансы в нападении. Первый тайм оказался за европейцами с "сухим" счетом 10:0.

Естественно, что чемпионы мира и лидеры всепланетного рейтинга приложили во втором тайме максимум усилий, чтобы уйти от поражения. Но максимум, чего добились "Все в черном", как называют новозеландцев поклонники, это "размочить" счет. Вторые 40 минут также остались за Англией – 9:7.

Таким образом единственные в мире трехкратные чемпионы мира не смогут ни выиграть четвертый титул, ни победить в третий раз подряд, чего, естественно, также не удавалось никому. Англичане вышли в свой четвертый в истории Кубков мира финал. Пока они выиграли в решающем матче лишь однажды – в 2003 году.

Во втором полуфинале сойдутся сборные Уэльса и ЮАР. На счету южноафриканской Springboks два чемпионских титула (1995 и 2007), а валлийцы ни разу до финала не доходили. Их наивысшее достижение – бронза первого в истории Кубка мира в 1987 году.