Митрополит Иларион предложил носить футболки с цитатами из Евангелия

Футболки с цитатами из изречений Иисуса Христа могут начать выпускать для верующих. С такой идеей выступил митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Что в этом плохого?" — задал риторический вопрос митрополит, рассказывая об этой инициативе. Помимо изречений Христа на футболки можно наносить и цитаты из Евангелия, считает он. По мнению священника, такие цитаты призывают людей к добру и помощи ближнему. Глава синодального Отдела внешних церковных связей уверен, любая проповедь учения и личности Христа, даже через подобные акции, заслуживает одобрения.

Вопрос ведущей программы касался выпуска партии кроссовок в США с водой из реки Иордан в подошве и надписью из Евангелия от Матфея о том, как Иисус ходил по воде. Комментируя эту новость, митрополит Иларион высказал мнение, что до сих пор самой интересной личностью в истории человечества был и остается Христос. "Неслучайно, что на личности этого человека пытаются сделать бизнес", — отметил Иларион.