Чей Крым? Скандал с Пашей набирает обороты

"Мисс Украина-2019" Маргарита Паша прокомментировала пост в Instagram, пообещав новый скандал со своим участием.

Ранее Паша не раз становилась участницей скандалов. Так, она подверглась критике со стороны украинских пользователей соцсетей за высказывание о том, что полуостров Крым принадлежит всем людям. До этого отказалась давать интервью программе "Светская жизнь" на украинском языке, объяснив, что будет говорить на том языке, который выбрала сама. Однако девушка уверяет, что одинаково хорошо говорит и по-русски и по-украински.